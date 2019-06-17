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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Кубанский спортсмен установил рекорд на международном турнире по легкой атлетике

Кубанский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал «золото» в беге на 110 метров с барьерами на международном турнире по легкой атлетике «Бриллиантовая лига», сообщает пресс-служба краевой администрации. Также наш спортсмен установил рекорд на данном этапе состязаний, пробежав дистанцию за 13,12 секунды. Показанный Шубенковым результат на текущий момент является лучшим в отечественном легкоатлетическом сезоне.

Второе место в упомянутом забеге завоевал спортсмен из Великобритании Эндрю Поцци, третье - бразилец Габриэль Константино.

Марат Бабаев


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