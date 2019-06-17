Крайинвестбанк не смог отказаться от депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

На краснодарском ПАО «Крайинвестбанк» состоялось заседание Совета директоров, где на голосование было вынесено несколько важных для общества вопросов. Информация об этом размещена на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

В частности, одним из вопросов было решение отказаться от осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг с 1 сентября 2019 года. Однако наблюдательный совет эмитента единогласно выступил против этого решения.

Кроме того, на заседании был утвержден внутренний документ Крайинвестбанка «Стандарты ипотечного кредитования». Он вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по результатам 2018 года Крайинвестбанк показал прибыль в размере 99,7 млн руб. Годом ранее итогом финансовой деятельности организации был убыток в размере 897 млн руб.

Дмитрий Михеенко