Госстройнадзор Ленобласти направил в Минстрой РФ список из 24 компаний-застройщиков, которые находятся на разных стадиях банкротства. Как объяснили в региональном ведомстве, это позволит автоматически включить граждан в федеральный реестр пострадавших участников долевого строительства, тогда как раньше для этого им нужно было самостоятельно собирать документы и обращаться с заявлением в органы госвласти.

Всего в проблемных объектах Ленобласти было продано 10,3 тыс. квартир. Самыми крупными жилыми комплексами в этом списке являются объекты во Всеволожском районе: ЖК «Силы природы» от О2 Group (2,8 тыс. квартир), ЖК «Десяткино 2.0» (1,6 тыс.) и ЖК «Яркий» (844) от компании «Норманн».

По сравнению с прошлым списком количество обманутых дольщиков в Ленобласти возросло в 22 раза — с 451 до 10,3 тыс. человек. К ним могут присоединиться еще 6,8 тыс. человек, купивших квартиру у пока не признанных несостоятельными застройщиков, но уже сорвавших сроки реализации своих объектов.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Госстройнадзор "проявил" обманутых дольщиков».