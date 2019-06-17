Работы по восстановлению энергоснабжения в Новороссийске переведены в усиленный режим

Бригады энергетиков «Россети Кубань», занимающихся восстановлением энергоснабжения в пригороде Новороссийска – Цемдолине, переведены на усиленный режим. Восстановительные работы на питающем центре ведутся в круглосуточном режиме.

Как сообщили в энергоснабжающей организации, большая часть жизненоважных и социальнозначимых объектов минувшей ночью была запитана при помощи дизельных генераторов. В настоящее время продолжается работа по подключению бытового сектора.

Причиной технического нарушения стало повреждение на кабельных линиях, которые находятся в обслуживании смежной электросетевой организации «НЭСК-Электросети».,

Специалисты обеспечены необходимым оборудованием и материалами для проведения ремонтных работ, мобилизован дополнительный ремонтный персонал компании. Ввод оборудования в работу производится только после устранения всех неполадок и проведения высоковольтных испытаний. Продолжается работа по сборке схем для организации энергоснабжения по резервным схемам.

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный), а также единый интернет-портал «Светлая страна» (светлаястрана.рф).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, авария на сетях случилась в минувшее воскресенье, 16 июня.

Василий Хитрых