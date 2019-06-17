Екатеринбургские журналисты сообщили о новых попытках взломать их аккаунты в Telegram

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев заявил, что в ночь на 17 июня неизвестные пытались взломать Telegram-каналы трех «политически активных медийщиков». В их числе — политолог Федор Крашенинников, директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов и учредитель Znak.com Аксана Панова, сообщил господин Колезев в своем Telegram-канале. По его словам, злоумышленники использовали европейские IP-адреса (польские и норвежские).

В мае о попытках взломать их аккаунты в Telegram сообщили журналисты, освещавшие протесты в Екатеринбурге. Среди них был Дмитрий Колезев, а также замглавреда Ura.ru Антон Ольшанников, главред нижнетагильского издания «Между строк» Наталья Вахонина и создатель Telegram-канала о городских новостях «Главный канал Екатеринбурга» Андрей Варкентин.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера у Театра драмы, где планировалось построить храм Святой Екатерины. На митингах было задержано более 100 человек. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о том, где возводить храм, на основе опроса. Екатеринбургские власти уже собирают предложения о месте строительства. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере около драмтеатра.

Подробности — в публикации “Ъ” «Св. Екатерина покинула сквер».