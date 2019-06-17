В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес

В Северодвинске Архангельской области прошел митинг против строительства полигона на станции Шиес Ленского района, сообщили в администрации города. Он состоялся около Дома молодежи «Строитель».

По официальным данным, на него пришло около 2 тыс. человек. Перед участниками мероприятия выступили активисты и жители Северодвинска.

В начале месяца было задержано девять протестующих против мусорного полигона на станции Шиес.

С декабря 2018 года жители Архангельской области протестуют против строительства полигона, куда будут вывозить мусор из Москвы. 16 мая президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, пообещал обсудить эту проблему и с главой Архангельской области, и с мэром Москвы. По его мнению, решения о вывозе мусора должны приниматься так, чтобы не вредить людям.

О ситуации вокруг полигона — в материале “Ъ” «Это тайга, а не Манежная площадь».