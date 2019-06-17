В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановлено электроснабжение

Электроснабжение почти полностью восстановлено в Аргентине и Уругвае, следует из заявлений профильных ведомств и компаний. «По данным на 20:15 (2:15 мск), восстановлено 98% от общего спроса»,— сообщили в Министерстве энергетики Аргентины (цитата по «РИА Новости»). Власти намерены расследовать сбой.

Компании Edesur и Edenor заявили, что восстановили предоставление услуг для 100% своих клиентов. Национальная электроэнергетическая компания Уругвая сообщила, что «восстановлено 98,5% услуг, нарушенных во время сбоя утром».

Электроснабжение прекратилось около 7:00 по местному времени (13:00 мск). На работе аэропортов Буэнос-Айреса Ezeiza и Aeroparque сбой практически не отразился.