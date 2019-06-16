Масштабный сбой в энергосистеме обесточил Аргентину и Уругвай

В системе энергоснабжения Аргентины и Уругвая произошел масштабный сбой, сообщает аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur. «Cбой в системе энергоснабжения оставил всю Аргентину и Уругвай без электричества. Мы будем обновлять информацию»,— говорится в сообщении Edesur в Twitter.

Электроснабжение прекратилось около 7:00 по местному времени (13:00 мск). В 14:40 мск дистрибьютор заявил, что восстановительные работы продлятся еще как минимум несколько часов.

К 12:10 (18:10 мск) было восстановлено электроснабжение 450 тыс. потребителей.

На работе аэропортов Буэнос-Айреса Ezeiza и Aeroparque сбой практически не отразился. «Отключение электроэнергии затронуло отдельные незначительные сервисы аэропортов, но не повлияло на прилеты и отправление рейсов»,— рассказали «РИА Новости» в управляющей аэропортами компании Aeropuertas Argentina.