ЕС призвал к деэскалации конфликта после нападения на танкеры

Евросоюз в связи нападением на нефтяные танкеры призвал страны Персидского залива и Иран разрядить региональную напряженность, найти путь к деэскалации. «ЕС хотел бы видеть регион, в котором спорные вопросы решаются путем диалога и дипломатического взаимодействия»,— заявила генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид (цитата по «Интерфаксу»).

В понедельник, 17 июня, высокий представитель по иностранным делам Федерика Могерини обсудит последние события в регионе с министрами иностранных дел стран Евросоюза на заседании Совете ЕС в Люксембурге.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя нападение на два танкера в Оманском заливе, заявил, что Америка защитит мировую торговлю. Ответственность за подрыв судов он возложил на Иран и спрогнозировал, что атаки продолжатся. В Тегеране обвинения отрицают.

Об инциденте читайте в публикации “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».