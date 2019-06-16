В Воронеже закрылся девятый Платоновфест

Девятый международный Платоновский фестиваль искусств официально завершился на сцене воронежского Театра оперы и балета сегодня в 18:00. Перед почти полным залом выступили глава областного департамента культуры Эмилия Сухачева и худрук Платоновфеста Михаил Бычков. Они оба назвали прошедший фестиваль ярким и анонсировали десятый, юбилейный форум. Программа завершилась экспериментом – концертом недавно созданного Воронежского фестивального оркестра, дебютировавшего с кантатой Арнольда Шенберга «Песни Гурре» для солистов, хора и оркестра. В состав нового коллектива вошли исполнители из 15 известных российских оркестров, артисты из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Белгорода, отметил во вступительном слове искусствовед Бронислав Табачников. Музыкальным руководителем и дирижером стал худрук Воронежского академического симфонического оркестра, народный артист России Владимир Вербицкий. Всего в спектакле приняли участие около 300 артистов. Постановку встретили продолжительными овациями.

Платоновфест проходил с 1 по 16 июня. В этом году, согласно озвученным господином Бычковым за несколько часов до закрытия фестиваля данным, 54% мероприятий были бесплатными, 46% – платными, всего – 94. В форуме приняли участие более 1 тыс. человек из 17 стран. Заполняемость залов, по подсчетам организаторов, составила более 95%. От продажи билетов выручено более 33 млн руб. Это примерно треть бюджета фестиваля. Еще две трети составили субсидии от учредителей в лице правительства региона и мэрии облцентра и спонсорские средства. Ранее отмечалось, что бюджет форума может превысить 105 млн руб.

О российских премьерах в рамках форума читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Воронеж показал столичные амбиции».

Мария Старикова