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Итальянский тренер Маурицио Сарри

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Главным тренером «Ювентуса» стал Маурицио Сарри

Итальянец Маурицио Сарри назначен главным тренером итальянского «Ювентуса», сообщается на сайте футбольного клуба. До этого он возглавлял английский «Челси». «И сейчас приключение для него начинается в Турине: добро пожаловать в "Ювентус"»,— говорится в сообщении. Контракт заключен до 30 июня 2022 года.

Маурицио Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который покинул клуб по окончании сезона 2018/19.

Об итогах его работы с «Ювентусом» — в материале “Ъ”«Массимилиано Аллегри завершил пятилетку».

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