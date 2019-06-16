Песков призвал дождаться доказательств причастности Ирана к атакам на танкеры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться убедительных доказательств, причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе, а не ссылаться на «какие-то секретные данные». По его словам, нельзя принимать во внимание голословные обвинения.

«Мы же не забыли пробирки с белым порошком. Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные»,— сказал господин Песков в программе «Москва.Кремль.Путин».

13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два нефтяных танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, в их числе были 11 россиян. Другие были подняты на борт ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на танкеры в Оманском заливе. В Великобритании также полагают, что к нападению «почти наверняка» причастен иранский Корпус стражей исламской революции. К обвинениям присоединился и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Тегеран называет все обвинения бездоказательными.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».