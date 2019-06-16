Горизбирком обратился в полицию из-за сообщений о незаконном сборе подписей

Санкт-Петербургский Горизбирком обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить сообщения о сборе подписей в поддержку кандидата в губернаторы в бюджетных учреждениях города. По мнению ГИК, такие действия могут быть незаконными, поскольку осуществляются на рабочих местах или с использованием служебного положения. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Поводом для обращения в полицию стали распространенные в соцсетях сообщения и видео, где сотрудники госучреждений — в частности, вузов, требуют от студентов и сотрудников поставить подпись за одного из кандидатов в губернаторы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что активисты пожаловались в Горизбирком и ЦИК России на то, что многие муниципалитеты в Петербурге фактически скрывают от населения и потенциальных кандидатов сроки выборов в муниципальные советы.