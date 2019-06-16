Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.

«Мы обсуждали вопрос о С-400 с Россией. Вопрос с С-400 закрыт. Там нет сомнений. Я думаю, что они начнут приходить в первой половине июля. Наши друзья следят за календарем на эту тему»,— сказал он по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, состоявшийся 15 июня в Таджикистане (цитата по турецкому каналу NTV).

Договор о намерениях по поводу закупки комплексов С-400 был подписан в 2017 году. Стоимость контракта оценили в $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс. В турецком Министерстве обороны сообщали, что страна ожидает начала поставок ЗРК до конца лета этого года.

Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что Анкара не откажется от закупки С-400.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турцию отговаривают от покупки С-400».