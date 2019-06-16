«Аэрофлот» намерен включить в черный список дебошира с рейса Барселона—Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена включить дебошира с приземлившегося в Варшаве самолета Барселона—Москва в черный список, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании. Представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский рассказал, что самолет экстренно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира.

«По данному инциденту "Аэрофлот" намерен добиваться максимально жесткого наказания с взысканием причиненного вреда авиакомпании»,— заявили в пресс-службе. Там отметили, что инцидент произошел 14 июня.

«Аэрофлот» открыл черный список пассажиров-авиадебоширов в конце сентября 2018 года.

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В мае этого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает летным экипажам применять спецсредства против авиадебоширов. Планируется, что перечень «специальных средств сдерживания» и правила их применения будет устанавливать правительство.

Подробнее про закон о черных списках читайте в публикации “Ъ” «Авиакомпании открывают учет дебоширов».