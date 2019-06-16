Посол России в США рассказал, как улучшить отношения двух стран

Для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией в США и развивать деловые контакты, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США»,— сообщил он на конференции соотечественников в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»).

В феврале господин Антонов заявил, что «ситуация в российско-американских отношениях остается сложной», и в обозримой перспективе это не изменится, но российским дипломатам удалось установить «хорошие контакты в Госдепартаменте, в Белом доме, в других американских ведомствах». Дипломат сказал, что ведется работа над возвращением «захваченной российской собственностью» и бесперебойным функционированием загранучреждений в США.

В конце 2016 года из США были высланы 35 российских дипломатов. Кроме того, россиянам был закрыт доступ к дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. Россия в ответ потребовала от США сократить число сотрудников своих дипмиссий на российской территории до 455 человек.