В Сирии выросли цены на бензин

Министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии Атеф аль Надаф обнародовал решение о росте цен на бензин при превышении субсидируемой нормы. Оно вступает в силу на следующий день после публикации.

В заявлении министр пояснил, что цена будет корректироваться ежемесячно в соответствии с международными расценками. «Цена за литр повысилась с 375 фунтов до 425»,— приводит SANA выдержку из сообщения.

В марте Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обновило списки судов, уличенные в торговле нефтью с Сирией и Ираном.

В ноябре США ввели ограничительные меры против нескольких российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Поставки нефти в Сирию подвели под санкции».