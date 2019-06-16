В Сирии выросли цены на бензин

Министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии Атеф аль Надаф обнародовал решение о росте цен на бензин при превышении субсидируемой нормы. Оно вступает в силу на следующий день после публикации.
В заявлении министр пояснил, что цена будет корректироваться ежемесячно в соответствии с международными расценками. «Цена за литр повысилась с 375 фунтов до 425»,— приводит SANA выдержку из сообщения.
В марте Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обновило списки судов, уличенные в торговле нефтью с Сирией и Ираном.
В ноябре США ввели ограничительные меры против нескольких российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Поставки нефти в Сирию подвели под санкции».
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