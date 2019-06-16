Ленни Кравиц дал концерт в рамках «Кинотавра»

Концерт американского певца Ленни Кравица прошел в рамках кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Выступление состоялось в концертном зале «Фестивальный». Вход на концерт осуществлялся по именным билетам для прессы и гостей фестиваля при предъявлении аккредитации. Часть билетов бесплатно получили жители города, которые пришли в кассы «Фестивального», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

«Кинотавр» проходит в Сочи с 9 по 16 июня.

Ведущим церемонии открытия киносмотра стал актер Александр Петров. Фильмом открытия в этом году была «Одесса» Валерия Тодоровского с участием Евгения Цыганова, Ирины Розановой и Ксении Раппопорт.

О кинофестивале — в материале “Ъ” «На себе как на войне».