В Сочи стартовал юбилейный, 30-й «Кинотавр»



В Сочи начался юбилейный, 30-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр». Ведущим церемонии стал актер Александр Петров. Фильмом открытия в этом году стала «Одесса» Валерия Тодоровского с участием Евгения Цыганова, Ирины Розановой и Ксении Раппопорт. По красной дорожке прошли Александр Роднянский, Константин Хабенский, Вадим Верник, Федор Бондарчук, Александр Паль, Алена Долецкая, Дарья Мороз, Юрий Мороз, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Владимир Познер, Ирина Горбачева, Александр Цыпкин, Светлана Ходченкова, Михаил Зыгарь, Валерия Гай Германика и другие.