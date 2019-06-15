Москва рассчитывает, что арбитраж в Гааге согласится с ее доводами по рассмотрению спора о Черном море

Министерство иностранных дел России рассчитывает, что арбитражный трибунал в Гааге примет доводы Москвы об отсутствии у него полномочий на рассмотрение спора «о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе». По мнению ведомства, спор должен решаться путем двусторонних российско-украинских переговоров, а претензии Киева — «не что иное, как очередная плохо завуалированная попытка оспорить наш суверенитет над Крымом».

«Россия в очередной раз заявила, что сформированный на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года трибунал неправомочен рассматривать переданное ему Украиной дело, поскольку в его основе лежит спор по поводу территориальной принадлежности Крыма», — говорится в сообщении об итогах слушаний в межгосударственном арбитраже между Украиной и Россией.

В мае 2018 года власти Украины подали в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении со стороны России ее права на эксплуатацию минеральных и живых ресурсов в Черном и Азовском морях. Речь идет о пользовании морскими акваториями и континентальным шельфом, которые прилегают к Крыму. В мае 2019 года судьи завершили слушания по иску Украины. С этого момента Арбитражный трибунал начал обсуждение спора, по итогам рассмотрения которого будет принято решение о компенсации ущерба Украине. Сроки принятия арбитражного решения не установлены.

Споры о российском присутствии в прибрежных территориях привели к инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Россия задержала три украинских корабля с 24 членами экипажей, обвинив их в нарушении российской государственной границы.

Подробно об инциденте, приведшем к обострению отношений Москвы и Киева в Черном море, читайте в материале “Ъ”.