Суд ООН завершил слушания по иску Украины к России о нарушении конвенции по морскому праву

Судьи в Международном суде ООН завершили слушания по иску Украины к России о нарушении прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, сообщил представляющий суд ООН юрисконсульт Хуан Игнасио Массун. «С этого момента Арбитражный трибунал начинает обсуждение. Сроки принятия арбитражного решения не установлены»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Юрисконсульт сообщил, что по итогам рассмотрения будет принято решение о компенсации ущерба Украине.

Ранее, власти Украины подали в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении Россией конвенции по морскому праву. В документе говорится о том, что Москва нарушила суверенные права Киева в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Речь идет о пользовании морскими акваториями и континентальным шельфом, которые прилегают к Крыму. Споры о российском присутствии в прибрежных территориях привели к инциденту в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Россия задержала три украинских корабля с 24 членами экипажей, обвинив их в нарушении государственной границы РФ.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».