СМИ: Япония просит США предоставить дополнительные доказательства причастности Ирана к атаке танкеров в Оманском заливе

Токио сочло неубедительными утверждения Вашингтона о том, что за атаками на два нефтяных танкера в Оманском заливе стоит Тегеран, и попросило предоставить дополнительные доказательства в пользу высказанных обвинений, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в государственных органах.

«Правительство не разделяет мнение США о причастности Ирана к нападению на танкеры у Ормузского пролива и, как выяснилось, обратилось к американской стороне за дополнительными доказательствами. Мнение таково, что утверждения США недостаточно убедительны»,— говорится в сообщении.

Ранее, как сообщает японское агентство Kyodo News, премьер-министр Японии Синзе Абе провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором «решительно осудил» атаку на суда в независимости от того, кто за нею стоит. Также японский премьер-министр, который только что вернулся из двухдневного визита в Тегеран, не назвал того, кто может стоять за нападением.

13 июня, два нефтяных танкера Front Altair (принадлежит норвежской компании Frontline) и Kokuka Courageous (арендован «дочкой» японской компании Kokuka Sangyo в Панаме) загорелись в Оманском заливе у побережья Ирана. Экипажи обоих судов были эвакуированы и не пострадали: часть спасли иранские экстренные службы, другая часть поднята на борт эсминца ВМС США USS Bainbridge.Через несколько часов после атаки Вашингтон обвинил Иран в нападении на танкеры, позже предоставив в качестве доказательства видео, на котором, как утверждают американские власти, Революционная гвардия Ирана вытаскивает неразорвавшуюся мину из корпуса Kokuka Courageous. Иран назвал обвинения бездоказательными и отрицает свою причастность.

Это уже второе нападение на танкеры в Оманском заливе за месяц. Предыдущая атака произошла 12 мая в зоне ОАЭ. Два из пострадавших нефтяных танкеров принадлежали Саудовской Аравии, еще два — Норвегии и ОАЭ. Тогда США также возложили ответственность за случившееся на Иран.

О случившемся в контексте борьбы Тегерана за право ее экспорта вопреки санкциям США читайте в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».