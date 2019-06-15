ТАСС: летчики-испытатели воссоздадут заход на посадку сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Летчики-испытатели корпорации «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, выпускает пассажирские лайнеры SSJ 100) в качестве эксперимента воссоздадут, как заходил на посадку SSJ 100, загоревшийся в Шереметьево в мае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. По его словам, эксперимент может пройти в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском.

Как рассказал собеседник агентства, летчики в точности повторят все действия экипажа SSJ 100 по данным, зафиксированным самописцами. «Данные полета будут проанализированы и, возможно, помогут специалистам МАК (Межгосударственного авиационного комитета) и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы»,— пояснил он. Источник уточнил, что госкомиссия по расследованию катастрофы официально пока не просила реконструировать полет.

Что известно о сгоревшем SSJ 100 Читать далее

5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за того, что в борт попала молния, что привело к отключению электрогенераторов и автоматики. По словам близкого к расследованию источника “Ъ”, критической ситуацию могли сделать летчики, перед приземлением разогнавшие машину. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. 14 июня МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100.

Подробнее о докладе МАК читайте в публикации “Ъ” «Причины "козления"».