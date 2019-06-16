Проверки малого бизнеса в Петербурге предложили сократить еще вдвое

Власти Петербурга планируют вдвое сократить число проверок малого и среднего бизнеса. Об этом в рамках расширенного заседания коллегии Федеральной налоговой службы заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Как отметил господин Беглов, за последние пять лет количество таких проверок сократилось более, чем в четыре раза, а в планах — уменьшить его еще в два раза.

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин, в свою очередь, одобрил эту инициативу, пообещав, что «налоговая служба не будет беспокоить порядочный бизнес».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что, по словам господина Мишустина, одновременно со снижением административного давления растут сборы. В частности, три крупнейших инвестора в Петербурге увеличили свои налоговые платежи на 60%.