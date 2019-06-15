Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму

Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов 14 июня провел в Симферополе совещание по итогам первого этапа проверок организаций, осуществляющих реализацию топлива в Крыму. В 20% случаев Росстандарт обнаружил фальсифицированный бензин. Не соответствующее требованиям дизельное топливо было выявлено в 47% проверок. При этом по сравнению с 2018 годом качество топлива на полуострове улучшилось, добавили в ведомстве.

Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина. Росстандарт также выявил нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива. «В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, включая "оборотные" штрафы»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В совещании принимали участие: замминистра топлива и энергетики Крыма Дмитрий Надточаев, руководитель Южного межрегионального территориального управления Росстандарта Вадим Пархоменко, гендиректор центра стандартизации, метрологии и испытаний в Крыму Геннадий Коптев, а также представители региональных организаций топливного рынка. Проверки планируется продолжить, добавил Росстандарт.

В январе Минпромторг анонсировал запуск в России новой системы контроля качества топлива. Ее планировалось запустить в пилотной версии на территории Северо-Западного федерального округа. В рамках системы предлагалось отслеживать количественные и качественные характеристики топлива. Участие в проекте будет добровольным.