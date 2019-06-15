Сразу три руководителя Перми получат отличительные знаки в июне

На пленарном заседании Пермской гордумы депутаты рассмотрят вопросы о награждении сразу трех руководителей города отличительными знаками — за заслуги в социально-экономическом развитии города Перми, а также в связи с их юбилеями. Так, почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» предлагается наградить спикера Юрия Уткина (в связи с 55-летием) и главу аппарата думы Сергей Романюту (в связи с 60-летием). Замглавы Перми Игорь Субботин может получить почетную грамоту в связи с 50-летием. Всем номинантам полагается единовременная выплата — по 11,5 тыс. руб.

Отметим, что краевое отделение общества «Мемориал» ранее выступило с инициативой наградить своего руководителя Роберта Латыпова почетной грамотой ко Дню города, однако эта инициатива не поддержана городскими властями, сообщает интернет-портал «Звезда». Кроме Роберта Латыпова, на получение грамоты ко Дню города также были выдвинуты два директора школ и чиновник. Кандидатуры всех троих были вынесены на решение городской думы в мае и утверждены депутатами. А кандидатуры Роберта Латыпова в этом списке не оказалось.