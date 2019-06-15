Турция ожидает увеличения турпотока из России за счет полицейских

Федерация отельеров Турции прогнозирует увеличение туристического потока из России на 10% в 2019 году. Ожидания связаны с разрешением сотрудникам МВД РФ выезда на отдых за границу.

«По нашим расчетам, турпоток может увеличиться на 10% — и теперь мы ожидаем более 6 млн российских туристов в этом году. В прошлом году Турцию посетили 5,8 млн россиян»,— сказал глава федерации Осман Айык (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Турция надеется в будущем пополнить ряды туристов за счет сотрудников других силовых подразделений России.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что за счет полицейских и их семей турпоток в Турцию увеличится на 3-4%. Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, согласно которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году. Соответствующий список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, тогда был обнародован МИДом. В дальнейшем в него вносились определенные изменения. Так, например, стражам порядка разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Полицейским расширили курортные границы».