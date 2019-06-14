АСВ начнет выплаты вкладчикам банков «Прайм Финанс» и «Взаимодействие» 17 июня

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило, что 17 июня начнет страховые выплаты вкладчикам банков «Прайм Финанс» (Санкт-Петербург) и «Взаимодействие» (Новосибирск), у которых ЦБ ранее отозвал лицензии. Выплаты будут осуществляться через Россельхозбанк и банк «ФК Открытие».

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у «Прайм Финанс» за осуществление «схемных» операций по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения правил. Другой причиной лишения банка лицензии стала недостача более 268 млн руб. Банк «Взаимодействие» лишился лицензии из-за неоднократного нарушения федерального законодательства.

«Прайм» занимал 366-е место в банковской системе РФ. Он является участником системы страхования вкладов. «Взамодействие» — 444-е место.