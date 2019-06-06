ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Взаимодействие». «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 июня 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие" ООО КБ "Взаимодействие"»,— говорится в сообщении регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 444-е место в банковской системе России. Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением федерального законодательства. «Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков»,— добавляет пресс-служба ЦБ.