ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс», который осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения правил. Другой причиной лишения банка лицензии стала недостача более 268 млн руб., говорится в пресс-релизе регулятора.

«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы»,— заявили в ЦБ.

По величине активов кредитная организация занимала 366-е место в банковской системе РФ. «Прайм Финанс» является участником системы страхования вкладов.