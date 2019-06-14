Штат Нью-Йорк запретил отказываться от прививок по религиозным убеждениям

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон об отмене права на отказ от прививок по религиозным убеждениям и другим немедицинским показаниям, сообщает агентство Associated Press (AP). До сих пор родители могли отказаться делать прививки детям, обосновывая это своей верой, однако власти пошли на пересмотр этого положения в связи с обострением эпидемиологической ситуации в штате, где продолжается самая серьезная за многие десятилетия вспышка кори.

В США зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания корью, это самый высокий показатель с 1994 года. Резко выросла заболеваемость и во всем мире. Закон вступает в силу с момента подписания. Но учащимся дается 30 дней с момента прихода в учебное заведение на то, чтобы подтвердить факт вакцинации. Как заявил господин Куомо, «наука ясно и четко указывает на то, что прививки безопасны, эффективны и лучше всего защищают наших детей».

По его словам, власти штата сделали немало для того, чтобы справиться с эпидемией кори, «однако с учетом ее масштаба необходимы дополнительные меры, чтобы положить конец кризису». «Хотя я понимаю и уважаю свободу вероисповедания, наша первостепенная задача — защищать здоровье населения. Подписывая этот закон, мы поможем предотвратить дальнейшее распространение и остановить вспышку»,— подчеркнул губернатор.

В штате Нью-Йорк по-прежнему можно будет не прививать тех детей, у которых имеются соответствующие медицинские показания, например ослабленный иммунитет. И возможность отказаться от прививки по немедицинским показаниям пока сохраняется в 45 других американских штатах.

Алена Миклашевская