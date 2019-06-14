Зеленский назначил глав Госпогранслужбы и Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, а командующим Нацгвардией — Николая Балана. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Бывшего главу Нацгвардии Юрия Аллерова в начале мая уволил занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко. Он же назначил Николая Балана исполнять его обязанности. В конце месяца новоизбранный президент Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Госпогранслужбы Украины и отправил его в запас с правом ношения военной формы.

В конце мая господин Зеленский также сменил начальника Генштаба, главу администрации президента и секретаря СНБО Украины. На очередь на отставку стоят генеральный прокурор Юрий Луценко и министр иностранных дел Павел Климкин, вместо которого президент предлагает замглавы администрации Вадима Пристайко.

О перестройке системы власти на Украине — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский начал смену команды с регионов».