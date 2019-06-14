Смотрите, кто пришёл: Георгий Иванов (директор юридического департамента ИД “Ъ”)

Анастасия Домбицкая, слушатель 12 потока Академии журналистики Ъ:

«Журналист руководствуется как минимум двумя принципами: достоверность информации и объективность. Идеально, когда к ним прибавляется знание права. Что нельзя публиковать и какие последствия может повлечь за собой опрометчивость автора? Слушатели Академии попытались разобраться в этом вопросе вместе с Георгием Ивановым, директором юридического департамента ИД "Коммерсантъ".

Георгий Иванов рассказал, за что СМИ привлекают к административной ответственности, на примере реальных кейсов из истории издательского дома. Обсудили распространение материалов, содержащих призывы к террористической деятельности, нецензурную лексику и брань, информацию об экстремистских организациях и многое другое, особенно актуальное для сегодняшней повестки. Эксперт прокомментировал ситуации из опыта журналистов-слушателей и даже ситуацию с иском к BadComedian.

По словам Георгия Иванова, плюсы у регистрации издания в качестве СМИ есть, но минусов все же больше. Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на размеры штрафов за нарушение Закона «О средствах массовой информации».