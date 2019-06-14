ВШЭ отрицает информацию об увольнении сотрудницы по политическим причинам

Высшая школа экономики (ВШЭ) заявила, что информация об увольнениях из вуза по политическим причинам не соответствует действительности. Речь идет не о массовых увольнениях — одна сотрудница ушла из вуза по собственному желанию, заявили в пресс-службе ВШЭ.

Ранее сотрудница ВШЭ Елена Сироткина, которая занималась исследованием сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявила, что уволилась из института из-за давления проректора Валерии Касамары. По ее словам, Валерия Касамара не разрешила ей продолжить исследование, так как оно не должно ассоциироваться с ВШЭ.

«У Елены Сироткиной было запрошено описание исследования, поскольку к нему были вопросы этического порядка. Предполагалось, что опрос будет проводиться раз в полгода-год, и в нем, в частности, содержались вопросы, например, об оценке вероятности применения насилия для защиты своих прав»,— рассказали в вузе (цитата по «РИА Новости»).

Представитель ВШЭ подчеркнул, что Елене Сироткиной предложили отдельно обсудить эту и другие формулировки в опросе. «Не думаем, что запрос на описание исследования и предложение его обсудить можно расценить как давление и стоит того, чтобы уволиться»,— сказали в вузе.

О том, какие какие кадровые перестановки могут произойти в университете — в публикации “Ъ FM”.

Подробнее о закрытии студенческой программы — в материале “Ъ” «Любовь Соболь не попала "В точку"».