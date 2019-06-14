И.о. министра по физической культуре Удмуртии назначен Денис Парахин

Исполнять обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии будет Денис Парахин. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Ярослав Семенов. Господин Парахин до настоящего момент занимал пост первого заместителя министра.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что министр Наталья Гольцова покидает должность в связи с переходом на другую работу. “Ъ-Удмуртия” она сообщила, что речь идет о работе в администрацию президента России, но не назвала конкретную должность.