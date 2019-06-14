Артамонов выдвинулся в губернаторы Липецкой области от «Единой России»

Липецкое реготделение «Единой России» провело предварительное партийное голосование по выдвижению кандидата на сентябрьские выборы губернаторы региона. Победителем праймериз стал врио главы области Игорь Артамонов, за которого отдали голоса 93 делегата партконференции из 107.

Господин Артамонов является беспартийным и ранее неоднократно заявлял о желании идти на выборы самовыдвиженцем. Для этого в облсовет даже вносились поправки, но в итоге они приняты не были. В конце мая врио губернатора подал документы на участие в праймериз «Единой России», которые стартовали гораздо позже, чем в других регионах.

Противниками Игоря Артамонова на предстоящих выборах станут депутаты облсовета Сергей Токарев (КПРФ) и Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), а также Олег Хомутинников (планирует идти от Партии перемен). ЛДПР будет выдвигать первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина.

Подробнее о предвыборной ситуации в Липецкой области — в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов выбрал компромисс».

Андрей Прах, Воронеж