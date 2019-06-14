ШОС осудила вмешательство в дела стран под видом борьбы с терроризмом

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела стран под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, говорится в соответствующей Бишкекской декларации, опубликованной на сайте организации. Кроме того, лидеры ШОС считают, что ситуация в Афганистане и Сирии может быть урегулирована только мирным путем.

«Государства-члены… отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях»,— говорится в декларации. Кроме того, по мнению стран-участниц ШОС мирный процесс в Афганистане может быть достигнут только «афганцами и под руководством самих афганцев».

Также страны ШОС отметили дестабилизирующий характер наращивания противоракетной обороны. «Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств»,— говорится в декларации.

Страны-участницы организации заявили о продолжении взаимодействия по вопросам разоружения, нераспространения ядерного оружия, мирного использования атомной энергии и отметили важность обязательного соблюдения этого договора.

Ранее президент России Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом одним из основных приоритетов ШОС. Российский президент считает, что нужно делать все, чтобы не допустить попадания химического, биологического и других видов оружия в руки террористов.

В состав ШОС входят восемь стран (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Еще четыре государства получили статус наблюдателя (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия) и шесть — статус стран-партнеров (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).

О том, что еще есть в Бишкекской декларации,— в публикации “Ъ”.