В Нижнем Тагиле отменят режим ЧС, введенный из-за взрыва газа в жилом доме

Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) отменят режим ЧС, объявленный ранее из-за взрыва газа в жилом доме. Как сообщили в мэрии, режим снимут сегодня, 14 июня, с 20:00. Соответствующий акт подписал глава города Владислав Пинаев. «Такое решение принято из-за окончания аварийно-спасательных работ»,— говорится в сообщении.

Пожар произошел 10 июня в микрорайоне Гальянка на Черноисточинское шоссе, 42. Примерно в 19:00 в одной из квартир на четвертом этаже взорвался бытовой газ. В здании выбило окна и двери. Огонь распространился на 90 кв. м. и повредил три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. В результате взрыва пострадали три человека, один из пострадавших скончался в больнице. По факту произошедшего прокуратура и СКР организовали проверку. Ситуацию взял на контроль губернатор Евгений Куйвашев. Сейчас дом ремонтируют. Ранее власти города заявляли, что нуждающимся в жилье предоставят комнаты в общежитиях маневренного фонда.