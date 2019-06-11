В Нижнем Тагиле объявлен режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

Из-за ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле объявлен режим ЧС. Соответствующее постановление сегодня на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций подписал глава города Владислав Пинаев. В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила пояснили, что «это позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов».

В ближайшее время на месте взрыва начнет работать комиссия МУП «Тагилгражданпроект», которая со строительными экспертами и спасателями обследует конструкции поврежденного подъезда. «Муниципалитет восстановит контур здания и установит новые окна, двери. По результатам строительной экспертизы будут приняты дальнейшие решения. Предварительный осмотр места происшествия показал, что повреждения есть и в самом подъезде, поэтому заселение жителей обратно в свои квартиры пока отложено», — сообщил господин Пинаев. Он добавил, что при необходимости город обратится в область за помощью, однако «пока этого не требуется», администрация «справляется своими силами». В пресс-службе добавили, что нуждающимся в жилье будут предоставлены комнаты в общежитиях маневренного фонда.

Напомним, 10 июня около 19:00 по местному времени в одной из квартир на четвертом этапе дома по адресу Черноисточинское шоссе, 42 взорвался бытовой газ. В результате ЧП в здании выбило окна и двери, огонь распространился на 90 кв. м. Среди поврежденных квартир оказались две на четвертом этаже и одна на пятом, пострадали трое человек. Ночью в Демидовской горбольнице Нижнего Тагила скончался один из пострадавших. По факту взрыва сотрудники СУ СКР по Свердловской области и региональной прокуратуры проводят проверку. Ситуацию взял на контроль свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщила пресс-служба группы компаний «ГАЗЭКС», в ликвидации последствий происшествия были задействованы 49 человек и 25 единиц техники. «Техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось в 2018 году согласно графику. В квартире, где произошел пожар, установлена газовая плита. На момент последней плановой проверки вся система газоснабжения была полностью исправна. 10 июня заявок о запахе газа от жителей данного дома в аварийную службу не поступало»,— говорится в сообщении.

Дарья Соколова