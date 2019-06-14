В Нижегородской области объекты культурного наследия сдадут инвесторам за рубль

В Нижегородской области утвержден порядок предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия (ОКН). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, здание будут передавать арендатору за 1 руб.

Положение касается тех ОКН, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и находятся в собственности Нижегородской области. Льготная арендная плата за пользование зданием будет действовать до 49 лет.

Инвестору предстоит разработать проектно-сметную документацию по сохранению объекта культурного наследия в течение двух лет со дня получения его в аренду. Также необходимо будет предоставить банковскую гарантию проведения работ в размере не менее 35% от суммы проектно-сметной документации.

Анастасия Еремина