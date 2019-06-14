Володин поддержал предложение Минюста изымать у госслужащих неподтвержденные доходы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение Минюста изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. Соответствующий законопроект уже разрабатывается ведомством.

«Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией»,— заявил господин Володин. Он добавил, что уже поручил профильному комитету нижней палаты подключиться к подготовке поправок, передает «РИА Новости».

Предполагается, что новый законопроект затронет «лиц, замещающих государственные и муниципальные должности», а также работающих в госкорпорациях, Центробанке, Пенсионном фонде и других организациях, сотрудники которых обязаны подавать декларации о доходах.

Сейчас Генпрокуратура имеет право обращать в доход государства недвижимость, машины и ценные бумаги чиновников. В марте Генпрокуратура потребовала взыскать имущество чиновников на 500 млн руб.

О том, чье имущество было обращено в доход государства, читайте в публикации “Ъ”.