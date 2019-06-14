Индекс РТС обновил пятилетний максимум

Долларовый индекс фондовой биржи РТС превысил отметку 1350 пунктов впервые с середины июля 2014 года. К 11:50 РТС вырос до 1353,71 пункта.

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов, вновь обновив исторический максимум. К 11:50 он составил 2768,5 пункта.

Лидерами роста стали акции «ИнтерРАО» (3,23%),«РусГидро» (2,55%) и НЛМК (1,44%).

Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов 3 июня, что обеспечили подорожавшие акции «Газпрома».

Подробнее о всплеске на бирже — в материале “Ъ” «"Газпром" поднял индекс до исторического максимума».