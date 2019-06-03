Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов

Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов. Долларовый индекс фондовой биржи РТС превысил 1300 пунктов впервые с февраля 2018 года.

К 12:45 индекс Мосбиржи вырос до 2711,3 пункта (+1,72%), индекс РТС — до 1307,01 пункта (+1,55%).

Лидерами роста стали акции «Газпрома», обогнавшего по капитализации Сбербанк.

Причиной роста «Газпрома» послужило утверждение рекордных дивидендов по итогам 2018 года, 16,61 руб. на акцию (в целом 393 млрд руб.). Такой уровень будет максимальным за всю историю монополии, как и ее прибыль за прошлый год по МСФО — 1,456 трлн руб.

Подробнее о ситуации на бирже — в материале “Ъ” «"Газпром" поднял индекс до исторического максимума».