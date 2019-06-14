Первые жители ДНР и ЛНР получили российские паспорта

В ростовской области 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и 30 жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получили российские паспорта, сообщил ТАСС.

Для этого МВД открыло в Неклиновском районе и Новошахтинске специальные отделения. Процедура получения гражданства занимала не больше 10 минут: необходимо было пройти дактилоскопии и принять присягу гражданина РФ.

О том, что первые 34 жителя ДНР отправились получать, ранее сообщили «РИА Новости». «Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют... сегодня едут 34 человека»,— рассказал начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

По информации источников РБК, МВД России одобрило 1,2 тыс. заявлений на выдачу гражданства России, всего на рассмотрение поступило 12 тыс. заявлений от жителей ДНР и ЛНР.

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям Донбасса. Кремль пообещал выдавать им паспорта вне зависимости от реакции Киева.

На Украине депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект, который предполагает конфискацию имущества жителей ДНР и ЛНР, которые добровольно получили российские паспорта.

О реакции на решение выдавать гражданство РФ украинцам — в публикации “Ъ” «Паспортозамещение».