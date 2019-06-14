Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на первом пути

На первом пути Крымского моста завершена укладка шпал и рельсов, сообщает информационный центр «Крымский мост». Две бригады строителей, двигавшиеся навстречу друг другу со стороны Тамани и Керчи, провели стыковку рельсов под сводом арки моста.

«Пройден еще один этап строительства Крымского моста: первый железнодорожный путь соединил берега. В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения»,— рассказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, добавив, что работа идет с опережением графика.

На втором железнодорожном пути моста предстоит уложить 7 км рельсошпальной решетки. Синхронно с мостом строятся подходы, а также железнодорожные станции Керчь-южная и Тамань-пассажирская.

Железнодорожная часть моста и подходы должны заработать в декабре текущего года. Строительство автомобильной части моста было закончено в мае 2018 года. За первый год работы по Крымскому мосту проехало 5 млн машин.

Анна Перова, Краснодар