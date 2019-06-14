«Ведомости»: министры будут курировать десять проблемных регионов России

Федеральные министры станут кураторами десяти российских регионов, обладающих слабой экономикой и нуждающихся в помощи, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от его заместителя Виталия Мутко. На документе стоит резолюция «Согласен».

Министр экономического развития Максим Орешкин, согласно информации в письме, будет курировать три региона — республики Алтай, Карелия и Тува. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев будет отвечать за Адыгею, министр строительства Владимир Якушев — за Республику Марий Эл, министр труда Максим Топилин — за Алтайский край, а министр финансов Антон Силуанов — за Курганскую область. Члены правительства должны подготовить комплекс мер ускоренного развития регионов, определив для каждого из них приоритетные направления развития, и в дальнейшем следить за его выполнением.

Десятка нуждающихся в помощи регионов была определена с учетом среднедушевых доходов жителей региона, доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровня безработицы и инвестиций в основной капитал.

В 2017 году размер предоставленных дотаций составлял 759 млрд, а в 2016-м — 656 млрд руб. В 2018 году российские регионы получили дотации в размере более 1 трлн руб. В мае 2019-го Минфин предложил увеличить дотации регионам почти в 2,5 раза.

За счет чего Минфин советует зарабатывать регионам, читайте в публикации “Ъ FM”.