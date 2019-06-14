Средний чек россиян за поход в магазин в мае был минимальным с начала года

Согласно исследованию холдинга «Ромир», на которое ссылается «РИА Новости», в мае траты россиян на один поход в магазин снизились на 0,7%, или на 4 руб., по сравнению с апрелем. Средний чек составил 553 руб., что стало самым низким значением с начала 2019 года.

Сумма среднего чека уменьшается второй месяц подряд, отмечает «Ромир». За год размер среднего чека увеличился на 0,2%, или на 1 руб.

За прошлый месяц средний чек вырос на Дальнем Востоке (на 1,6%, до 639 руб.), в Поволжье (на 1,2%, до 503 руб.), на Урале (на 0,9%, до 574 руб.) и в Южном федеральном округе (на 0,2%, до 566 руб.). Сумма чека уменьшилась в Центральном федеральном округе (на 3,6%, до 614 руб.), на Северо-Западе (на 0,5%, до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4%, до 465 руб.). В Москве средний чек уменьшился на 2,5% (до 719 руб.), в Санкт-Петербурге — на 2,6% (до 699 руб.).

Средний чек в гипермаркетах в мае снизился на 2,2%, в супермаркетах — на 2,8%, в дискаунтерах — на 0,6%, в магазинах традиционной торговли — на 3,1%. В годовом выражении показатель увеличился только в дискаунтерах (на 3,7%). В супермаркетах сумма чека снизилась на 1%, в магазинах, торгующих через прилавок,— на 2,1%, в гипермаркетах — на 2,7%.

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств. Оно проводилось в 220 городах РФ с населением более 10 тыс. человек. Участники исследования сканировали штрих-коды купленных товаров, эти данные в онлайн-режиме поступали в базу исследования.

Ранее «Ромир» выяснил, что средней российской семье из трех человек ежемесячно необходимо 78 тыс. руб. для «нормальной жизни». Более половины респондентов (51%) назвали желаемой сумму 60–120 тыс. руб. в месяц.

Как правительство рассчитывает поднять доходы россиян к 2024 году, читайте в публикации “Ъ”.