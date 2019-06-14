Moody’s пересмотрит рейтинг «Энел Россия» в сторону понижения

Международное рейтинговое агентство Moody’s поместило рейтинг «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) на пересмотр в сторону понижения на фоне новостей о планах компании продать крупнейшую угольную станцию в РФ — Рефтинскую ГРЭС. Сейчас рейтинг «Энел Россия» находится на уровне «Ba3».

«Moody’s ожидает, что "Энел Россия" исключит Рефтинскую ГРЭС из своей финансовой отчетности не позднее конца 2020 года. Прогноз (по рейтингу.— “Ъ”) изменен со стабильного на пересматриваемый»,— говорится в пресс-релизе агентства (цитата по ТАСС).

В июне 2019 года «Энел Россия» после трех лет переговоров согласовала продажу Рефтинской ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Стоимость сделки пройдет по нижней границе переговоров — не менее 21 млрд руб. за вычетом НДС, предусмотрена корректировка в размере 5%. Ранее источники “Ъ” говорили, что торг шел в диапазоне 21–27 млрд руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца».