Стрелок из Крайстчерча не признал вину в суде

Брентон Таррант, обвиняемый в нападении на мечети в Новой Зеландии, на суде отказался признать свою вину. Ему были предъявлены обвинения по 92 пунктам, в том числе в убийстве 51 человека, в покушении на убийство еще 40 человек, а также в участии в теракте. Следующее заседание по делу назначено на 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.

Как отмечает The New York Times, если суд признает Брентон Таррант виновным в ходе заседания, ему грозить отказ в праве на досрочное освобождение.

Нападение на мечети в Новой Зеландии. Главное Читать далее

Теракт в двух мечетях города Крайстчерч произошел 15 марта. Брентон Таррант незадолго до атаки опубликовал в сети манифест, в котором назвал себя белым австралийцем рабочего класса и объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу. После теракта Новая Зеландия решила запретить автоматы и полуавтоматические винтовки.

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