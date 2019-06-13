Губернатор Белгородской области вручил сотруднику Белгородэнерго государственную награду

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил государственную награду электромонтеру по эксплуатации электросчетчиков Корочанского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго» Юрию Кушнареву.



Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Юрию Кушнареву за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу на основании Указа Президента РФ от 27.02.2019 года.

Губернатор, вручая награду, отметил что Юрий Кушнарев является ярким представителем рабочей плеяды Белгородчины: «Это специалист высокого класса, отдавший более 30 лет служению энергоотрасли региона».

Юрий Кушнарев, работая в должности электромонтера по эксплуатации электросчетчиков Корочанского РЭС, участвовал в разработке схем электроснабжения и подключении к сетям десятков животноводческих и птицеводческих комплексов и социально значимых объектов, внес значительный вклад во внедрение на территории района автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, лично установил более 200 интеллектуальных приборов учета. Неоднократно участвовал в ликвидации погодных катаклизмов, восстановлении электроснабжения после прохождения атмосферных циклонов. Знаниями и опытом, накопленными за долгие годы работы в энергетической отрасли региона, Юрий Кушнарев делится с молодыми специалистами, формируя будущую смену квалифицированных специалистов.

Государственная награда является высшей оценкой трудовых заслуг Юрия Кушнарева.